Borsa günü yükselişle kapattı

Anadolu Ajansı'nın verilerine göre; BIST 100 endeksi, güne 95,22 puan ve yüzde 2,12 değer kaybederek 4.405,99 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.405,99, en yüksek 4.589,71 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,97 artışla 4.589,71 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,76 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 4,55, hizmetler endeksi yüzde 3,40 ve teknoloji endeksi yüzde 4,02 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 96,53 puan ve yüzde 1,93 yükselişle 5.089,39 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 89'u prim yaptı, 10'u geriledi. Koç Holding, Yapı Kredi, Türk Hava Yolları, İş Bankası (C) ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.