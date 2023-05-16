Borsa günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 88,50 puan artarak 4.589,71 puandan kapandı.

Borsa günü yükselişle kapattı

Anadolu Ajansı'nın verilerine göre; BIST 100 endeksi, güne 95,22 puan ve yüzde 2,12 değer kaybederek 4.405,99 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.405,99, en yüksek 4.589,71 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,97 artışla 4.589,71 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,76 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 4,55, hizmetler endeksi yüzde 3,40 ve teknoloji endeksi yüzde 4,02 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 96,53 puan ve yüzde 1,93 yükselişle 5.089,39 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 89'u prim yaptı, 10'u geriledi. Koç Holding, Yapı Kredi, Türk Hava Yolları, İş Bankası (C) ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Öne Çıkanlar
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Son Haberler
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı Güncel
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı
Ankara'da kazanan çıkmadı Spor
Ankara'da kazanan çıkmadı
Adana Demirspor geriden gelip kazandı Spor
Adana Demirspor geriden gelip kazandı
Beyaz Saray'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması Dünya
Beyaz Saray'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı Siyaset
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı
Rus güçleri vurmuştu. Ukrayna'daki "Patriot" savunma sistemi hakkında açıklama Dünya
Rus güçleri vurmuştu. Ukrayna'daki "Patriot" savunma sistemi hakkında açıklama
UEFA Manchester City-Real Madrid galibini maç başlamadan ilan etti Spor
UEFA Manchester City-Real Madrid galibini maç başlamadan ilan etti