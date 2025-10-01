Borsa günü yükselişle tamamladı (1 Eylül 2025)

BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre 208,10 puan yükselirken, toplam işlem hacmi 162,6 milyar lira olarak kaydedildi.

Bankacılık endeksi yüzde 3,46, holding endeksi yüzde 1,64 değer kazandı.Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,29 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok kayıp yüzde 0,64 ile menkul kıymet yatırım ortaklığında görüldü.

Küresel piyasalarda, ABD’de açıklanan makroekonomik verilerin etkisiyle olumlu bir hava eserken, BIST 100 endeksi de geniş kapsamlı alımlarla günü yükselişle kapattı.Yurt içinde, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI, eylül ayında 46,7’ye düştü.Yurt dışında ise ABD’de özel sektör istihdamı, eylülde beklentilerin tersine 32 bin kişi azaldı.

Analistler, özel sektör istihdamındaki beklenmedik düşüşün iş gücü piyasasındaki zayıflamaya dair yeni kanıt sunduğunu belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik beklentilerin korunduğunu kaydetti.

Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Japonya’da tüketici güven endeksi, Avro bölgesinde işsizlik oranı, ABD’de işsizlik maaşı başvuruları, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri izlenecek.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 seviyelerinin direnç, 11.100 ve 11.000 puanların destek konumunda olduğunu belirtti.

