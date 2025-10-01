Borsa günün ilk yarısında geriledi (1 Ekim 2025)

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında düşüş eğilimi göstererek saat 13.00’te önceki kapanışa kıyasla 77,09 puan ve yüzde 0,70 düşüşle 10.934,95 puana indi.

Toplam işlem hacmi 52,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,32 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,72 değer kaybetti.Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,89 ile spor olurken, en çok değer kaybeden yüzde 7,61 ile finansal kiralama faktoring sektörü oldu.

Küresel piyasalarda, ABD’de federal hükümetin bütçe krizi nedeniyle kapanmasının ardından karışık bir görünüm hakimken, BIST 100 endeksi günün ilk yarısını negatif bir seyirle kapattı.Yurt içinde, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI verisi eylülde 46,7’ye düştü.

Analistler, günün devamında Avro Bölgesi’nde enflasyon ve ABD’de imalat sanayi PMI ile ADP özel sektör istihdam verilerinin izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek, 11.000 ve 11.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu belirtti.

Borsa güne düşüşle başladı (1 Ekim 2025)

Borsa İstanbul’dan 7 şirket için flaş karar! Bugünden itibaren geçerli