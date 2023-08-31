Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,14 değer kazanarak günü 7.917,93 puandan tamamladı.

KAYNAK: AA
Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,80 puan artarken, toplam işlem hacmi 151,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,64, holding endeksi yüzde 0,93 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,99 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 4,35 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında faiz artırmayacağına yönelik iyimserlikle risk iştahının yükselse de Çin ekonomisindeki gelişmelerin varlık fiyatlarını baskılamaya devam ettiğini söyledi.

Dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyaller, ekonomik aktivitenin yavaşlamaya devam ettiğini gösterirken, bu durum Pasifik Okyanusu'nun iki cephesinde farklı fiyatlamalara sebep oluyor.

ABD ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme verisi yüzde 2,4'ten 2,1'e revize edilirken, ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte beklenenden daha az büyüdüğünü ve istihdam artışının da beklenenden fazla yavaşladığını gösteren verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit tutacağına yönelik beklentiler yüzde 90'a yaklaştı.

Yarın yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 ve 8.200 seviyelerinin direnç, 7.900 ve 7.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Öne Çıkanlar
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
Son Haberler
Maaşları ödenmeyen maden işçileri açlık grevine başladı Güncel
Maaşları ödenmeyen maden işçileri açlık grevine başladı
PFDK rakibini ısıran Fofana'nın cezasını kesti Spor
PFDK rakibini ısıran Fofana'nın cezasını kesti
Fenerbahçe'nin Twente maçı ilk 11'i belli oldu Spor
Fenerbahçe'nin Twente maçı ilk 11'i belli oldu
Mansur Yavaş’ın ardından CHP’de bir belediye başkanı daha adaylığını açıkladı Güncel
Mansur Yavaş’ın ardından CHP’de bir belediye başkanı daha adaylığını açıkladı
Cami lojmanında yangın: İmamın annesi öldü Güncel
Cami lojmanında yangın: İmamın annesi öldü
Kayaların arasına sıkışan keçi için seferber oldular Yaşam
Kayaların arasına sıkışan keçi için seferber oldular
Bakan Şimşek’ten ‘rezerv satışı’ ve ‘kura müdahale’ açıklaması Ekonomi
Bakan Şimşek’ten ‘rezerv satışı’ ve ‘kura müdahale’ açıklaması