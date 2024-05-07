Fed yetkilisinden yüksek faiz mesajı

Kaynak: Haber Merkezi
Fed yetkilisinden yüksek faiz mesajı
ABD Merkez Bankası yetkililerinden Barkin yüksek faizlerin etkisinin henüz görülmediğini belirtirken, Williams önünde sonunda faizlerin düşürüleceğini, bunun zamanlamasının verilerin bütününe bağlı olduğunu açıkladı.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, yüksek faiz oranlarının ekonomiyi daha da yavaşlatmasını ve enflasyonu merkez bankasının yüzde 2’lik hedefine çekmesini öngördüğünü belirtti.

2024’te para politikası kararlarında oy hakkı olan Barkin’in yaptığı açıklama kapsamında, işgücü piyasasının gücünün Fed’e borçlanma maliyetlerini indirmeden önce enflasyonun sürdürülebilir bir biçimde düştüğüne dair güven kazanması için zaman sunduğunu ifade etti.

Fakat Barkin, devam eden konut ve hizmet enflasyonunun 2024’te görüldüğü gibi fiyat artışlarını yüksek tutma riski olduğunu da ifade etti.

Barkin, bugünkü kısıtlayıcı faiz seviyesinin, enflasyonu hedefine geri getirmek için talebin sınırını kaldırabileceği konusunda iyimser olduğunu ve yüksek faizlerin tam etkisinin henüz görülmediğini söyledi.

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