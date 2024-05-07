İsrail ordusunun girdiği Refah’tan ilk görüntüler geldi

Kaynak: Haber Merkezi / AA
İsrail ordusunun girdiği Refah’tan ilk görüntüler geldi
İsrail ordusunun ele geçirdiği Refah’tan ilk görüntüler geldi. Görüntülerde tankların geçişleri yer aldı.

İsrail ordusu Gazze’nin dış dünyaya açılan kapısı Refah’a girdi. Yapılan açıklamada Mısır’a açılan Refah Sınır Kapısı’nın Filistin tarafının ele geçirildiği duyuruldu.

Hamas, Mısır ve Katar’ın ateşkes önerisini kabul etmesine rağmen İsrail saldırılara devam etme kararı almıştı.

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İsrail ordu yetkilileri yaptığı açıklamada Mısır'a yaklaşık 3,5 km uzaklıktaki kapının Filistin tarafında tam kontrolün sağlandığı belirtilen açıklamada, saldırıda 20 Filistinlinin öldürüldüğünü bildirdi.

İsrail, Refah’a karadan girmeden önce 50’den fazla hava saldırısı düzenlemişti.

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İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

İsrail’in girdiği Refah’tan ilk görüntüler geldi. Görüntülerde İsrail tanklarının Refah Sınır Kapısı etrafında ve kentte geçişleri yer aldı.

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