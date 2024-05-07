Brent petrol varil fiyatı 83,42 dolar

Uluslararası piyasalarda bugün saat 10,26 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı 83,42 dolardan fiyatlandı. Aynı saatlerden Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,55 dolardan işlem gördü. Ural petrol ise 74,90 alıcı buldu.

İsrail'in Refah'a girmesi ve hakimiyeti sağlamasıyla birlikte Orta Doğu'de gerilim de artmaya başladı. Bu durumun fiyatları yukarı yönlü baskılaması bekleniyor.

Hamas'ın da ateşkesi kabul etmesi bir yanda fiyatları aşağı yönlü etkileyeceği tahmin edilirken, İsrail'in Refah girmesi terk etki yapabilir mi sorusunu gündeme getirdi.

Analistler, Brent petrolde teknik olarak 83,72 ile 84,02 dolar aralığının direnç, 82,64 ile 82,40 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiyor.