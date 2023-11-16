Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,50 değer kazanarak 7.780,68 puandan tamamladı.

KAYNAK: AA
Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 114,81 puan artarken, toplam işlem hacmi 75,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,92, holding endeksi ise yüzde 1,27 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,32 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,78 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Öte yandan ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 11 Kasım ile biten haftada 231 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Ülkede Philadelphia Fed İmalat Endeksi, kasımda -5,9 ile beklentilerin üstüne çıkmasına rağmen sektördeki daralmanın sürdüğüne işaret etti.

Analistler, küresel pay piyasalarında, Çin ekonomisinde resesyon endişelerinin güçlenmesiyle karışık bir seyir izlendiğini belirtti.

ABD'de açıklanan verilerin hem iş gücü piyasasında yumuşamaya işaret ettiğini hem de ABD ekonomisinde de resesyon endişelerinin artabileceğini ortaya koyduğunu dile getiren analistler, bunun da ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışlarında sona geldiğine yönelik beklentileri güçlendirdiğini söyledi.

Yarın yurt içinde piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.850 seviyesinin direnç, 7.700 ve 7.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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