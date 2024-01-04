Borsa günü yükselişle tamamladı

Kaynak: AA
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,83 değer kazanarak 7.547,84 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 2,62, holding endeksi yüzde 1,80 değer kazandı. En çok kazandıran sektör endeksi yüzde 3,22 ile finansal kiralama faktoring oldu.

ABD’de özel sektör istihdamı, piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti ve işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında gerçekleşti.

Bu veriler, ABD’de iş gücü piyasasının sıkılığını koruduğunu ve Fed’in “şahin” duruşunu sürdüreceğini gösteriyor.

Yarın, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD’de istihdam raporu ve Avro Bölgesi’nde enflasyon verileri takip edilecek.

BIST 100 endeksinde 7.700 ve 7.800 seviyeleri direnç, 7.400 puan ise destek konumunda.

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