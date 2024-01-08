Borsa günü yükselişle tamamladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa kıyasla 39,12 puan ve yüzde 0,51 değer kazandı ve 7.667,85 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 1,60 ve holding endeksi yüzde 0,66 arttı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazancı yüzde 2,52 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı elde ederken, tek düşüş yüzde 1,65 ile kimya petrol plastik sektöründe oldu.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,91 değer kazanarak 7.774,14 puana çıktı. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde olan BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 145,4 puan artarak 7.774,14 puana ulaştı ve işlem hacmi 49,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 5,84, holding endeksi yüzde 1,86 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazancı bankacılık sektörü elde ederken, en çok düşüş yüzde 0,80 ile kimya petrol plastik sektöründe oldu.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,49’luk bir artışla 7.818,89 puanda tamamladı.

Küresel piyasalar, ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı haftaya karışık bir başlangıç yaptı. Yurt içinde ise dikkatler yoğun veri gündemi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bu hafta başlayacak olan “Yatırımcı Günleri” toplantılarına çevrildi.