Borsa günü yükselişle tamamladı

Kaynak: AA
Borsa günü yükselişle tamamladı
BIST 100 endeksi, İstanbul Borsası’nda günü 7.874,16 puanla ve yüzde 1,78 değer artışıyla tamamladı.

Endeks, bir önceki kapanışa göre 137,90 puanlık bir artış gösterdi ve toplam işlem hacmi 100,2 milyar lira oldu. Bankacılık ve holding endeksleri sırasıyla yüzde 2,47 ve yüzde 2,49 değer kazandı. Sektör endekslerinde en büyük kazanç yüzde 3,30 ile inşaat sektöründe görülürken, en büyük düşüş yüzde 1,50 ile spor sektöründe oldu.

Analistler, küresel hisse senedi piyasalarının, ABD’deki enflasyon verilerinin açıklanacağı yarına karışık bir seyirle girdiğini belirtti. ABD’de iş gücü piyasası hala sıkı olmasına rağmen, enflasyonun seyri, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağı konusunda bir ipucu verebilir. Aralık ayında, para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed’in Mart ayında faiz indirimlerine başlayacağı yönündeki beklentileri güçlendirdi. Ancak, yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesinde, faiz indirim olasılığı yüzde 66’ya düştü.

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Yarın New York’ta başlayacak olan “Yatırımcı Günleri” toplantısında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200’den fazla üst düzey temsilci ile bir araya gelecek. Bu fonların toplam büyüklüğü 50 trilyon doları buluyor. Analistler, bu toplantıdan gelecek haberlerin yakından takip edileceğini belirtti.

Analistler ayrıca, yarın ABD’de açıklanacak enflasyon verilerinin yanı sıra haftalık işsizlik başvuruları ve hazine nakit dengesinin de izleneceğini belirtti. Teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 7.950 puanın direnç, 7.720 ve 7.630 puan seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu ifade ettiler.

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