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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,54 kazançla 4.854,16 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 4.864,81 puana taşıdı.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 18:35
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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 73,42 puan artarken, toplam işlem hacmi 121,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,31 ve holding endeksi yüzde 1,63 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,07 ile ticaret oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında "şahin" duruşunu yumuşatabileceğine yönelik beklentilerle pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, piyasaların Fed'in toplantı tutanaklarına odaklandığını söyledi.

Yarın ABD'de piyasaların tatil dolayısıyla kapalı olacağını belirten analistler, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararının piyasaların odağında bulunacağını aktardı.

Yarın veri gündeminde, yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Ifo iş dünyası güven endeksinin öne çıkacağını bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.900 seviyesinin direnç, 4.750 ve 4.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin politika faizini düşürmeye devam etmesini bekliyor. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu politika faizinin 150 baz azaltılarak yüzde 9'a indirilmesini bekliyor.

Ekonomistlerden biri 100 baz puanlık ve biri de 125 baz puanlık indirim öngörürken, yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerin medyanı da yüzde 9 oldu.

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