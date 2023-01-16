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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 4,47 değer kazanarak günü 5.207,67 puandan tamamladı.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 18:35
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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 222,81 puan artarken, toplam işlem hacmi 94,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 5,32 ve holding endeksi yüzde 3,72 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 8,35 ile madencilik oldu.

Analistler, geçen hafta ABD'de açıklanan verilerin ardından enflasyon endişelerinin geri plana atılması ile global pay piyasalarının pozitif bir seyir izlediğini ifade etti.

Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının takip edileceğini aktaran analistler, yarının veri gündeminde yurt içinde konut satışları ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de New York Fed sanayi endeksi, İngiltere'de işsizlik oranı, Almanya'da TÜFE ve ZEW beklenti endeksleri, Çin'de büyüme, sanayi üretimi ve perakende satışlar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.250 puanın direnç, 5.100 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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