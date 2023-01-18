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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,30 değer kazanarak günü 5.384,17 puandan tamamladı.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 19:48
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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 69,14 puan artarken, toplam işlem hacmi 124,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,42 ve holding endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,96 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 1,31 ile spor oldu.

Analistler, küresel piyasalarda Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) beklentilerin aksine getiri eğrisi hedef bandında değişikliğe gitmemesinin ardından önce dalgalı bir seyir izlenmesine karşın daha sonra açıklanan enflasyon verilerinin ardından risk iştahının arttığını belirtti.

Avro Bölgesi'nde aralık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,4 azalırken, yıllık da yüzde 9,2 arttı. ABD'de de aralık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,5 azalırken, yıllık yüzde 6,2 artış kaydetti. Ülkede perakende satışlar ise yüzde 1,1 azaldı.

Fiyat baskılarının hafiflemeye devam edeceğine dair iyimserliğin korunduğuna işaret eden analistler, ABD'de perakende satışlardaki azalışın enflasyonun azalacağına dair umutları artırdığını söyledi.

Bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini belirten analistler, yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda açıklayacağı faiz kararı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını kaydetti.

Yarın veri gündeminde yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, inşaat izinleri ve konut başlangıçları, Japonya'da dış ticaret dengesinin öne çıkacağını vurgulayan analistler, Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının da yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.500 seviyesinin direnç, 5.200 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

2023 sonuna ilişkin politika faizi beklentisini ileten 6 ekonomistin tahminlerinin ortalaması ise yüzde 19,4 düzeyinde gerçekleşti.

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