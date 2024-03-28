Borsa günü yükselişle tamamladı. Borsada en çok hangi sektör kazandırdı?

Bankacılık endeksi yüzde 4,25 ve holding endeksi yüzde 3,45 değer kazanırken, sektör endeksleri içinde en fazla kazancı yüzde 4,83 ile ulaştırma, en fazla kaybı ise yüzde 1,49 ile bilişim sektörü yaşadı.

Ayrıca, bugün yayınlanan ekonomik verilere göre, ABD ekonomisi 2023’ün son çeyreğinde yüzde 3,4 oranında büyüyerek beklentileri aştı. Piyasa, ekonominin bu dönemde yüzde 3,2 büyümesini öngörüyordu.

Analistler, küresel hisse senedi piyasalarında, Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını ne zaman düşüreceği konusundaki belirsizliklerin sürdüğünü ifade ettiler. Yarın, Türkiye’de dış ticaret dengesi verileri ve ABD’de Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları, kişisel gelir ve harcamalar, toptan stoklar ile Japonya’da sanayi üretimi, perakende satışlar ve işsizlik oranı gibi verilerin takip edileceği belirtildi.

Teknik açıdan, BIST 100 endeksi için 9.100 puan direnç noktası, 8.800 ve 8.700 puanlar ise destek seviyeleri olarak görülüyor.