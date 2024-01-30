Borsa günü yükselişle tamamladı. En çok hangi hisseler yükseldi

Endeks, önceki kapanışa göre 125,42 puan arttı ve toplam işlem hacmi 114,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,13 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,62 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,71 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise 1,75 ile sigorta oldu.



Yurt içi piyasaların pozitif ayrıştığı bir haftaya karışık bir seyirle başlayan küresel pay piyasaları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası kararlarını açıklayacağı haftaya giriyor. Yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD’de tüketici güven endeksi, JOLTS açık iş sayısı, konut fiyat endeksi, Avro Bölgesinde ve Almanya’da büyüme, Japonya’da işsizlik oranının öne çıkacağı dile getiriliyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.560 ve 8.650 seviyelerinin direnç, 8.400 ve 8.250 puanın destek konumunda olduğu belirtiliyor.