Borsa günün ilk yarısında düştü

Endeks, öğlen 13.00’de, önceki kapanışa kıyasla 124,22 puan azalarak işlem gördü. Dünkü kapanışını 9.069,03 puandan yapan endeks, bugüne 22,82 puanlık ve yüzde 0,25’lik bir artışla 9.091,85 puandan başladı. Günün ilk yarısında endeks, en düşük 8.940,35 ve en yüksek 9.091,85 puan aralığında hareket etti.

Sektörel endekslerde, mali sektör yüzde 2,41, hizmetler yüzde 0,33, teknoloji yüzde 0,42 ve sanayi yüzde 0,73 oranında değer kaybetti. Günün ilk yarısında, BIST 100 endeksine dahil olan hisselerden 21’i artarken, 76’sı değer kaybetti. En fazla işlem gören hisseler sırasıyla Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası ve Vestel Elektronik oldu.

Altın fiyatları sabit bir seyir izleyerek ons başına 2.159 dolar oldu. Uluslararası piyasalarda, saat 13.00 itibarıyla EUR/USD paritesi 1,0930, GBP/USD paritesi 1,2780 ve USD/JPY paritesi 148,00 seviyelerinde işlem gördü. İstanbul serbest piyasada, dolar 32,0940 TL’den, avro 35,0620 TL’den satışa sunuldu. Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,7’lik bir artışla 82,7 dolar olarak belirlendi.