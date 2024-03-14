Borsa günün ilk yarısında düştü

Kaynak: AA
Borsa günün ilk yarısında düştü
Borsa İstanbul’daki BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,37 düşüşle 8.944,81 seviyesine indi.

Endeks, öğlen 13.00’de, önceki kapanışa kıyasla 124,22 puan azalarak işlem gördü. Dünkü kapanışını 9.069,03 puandan yapan endeks, bugüne 22,82 puanlık ve yüzde 0,25’lik bir artışla 9.091,85 puandan başladı. Günün ilk yarısında endeks, en düşük 8.940,35 ve en yüksek 9.091,85 puan aralığında hareket etti.

Sektörel endekslerde, mali sektör yüzde 2,41, hizmetler yüzde 0,33, teknoloji yüzde 0,42 ve sanayi yüzde 0,73 oranında değer kaybetti. Günün ilk yarısında, BIST 100 endeksine dahil olan hisselerden 21’i artarken, 76’sı değer kaybetti. En fazla işlem gören hisseler sırasıyla Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası ve Vestel Elektronik oldu.

Altın fiyatları sabit bir seyir izleyerek ons başına 2.159 dolar oldu. Uluslararası piyasalarda, saat 13.00 itibarıyla EUR/USD paritesi 1,0930, GBP/USD paritesi 1,2780 ve USD/JPY paritesi 148,00 seviyelerinde işlem gördü. İstanbul serbest piyasada, dolar 32,0940 TL’den, avro 35,0620 TL’den satışa sunuldu. Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,7’lik bir artışla 82,7 dolar olarak belirlendi.

Son Haberler
Küresel petrol arzı şubatta arttı Ekonomi
Küresel petrol arzı şubatta arttı
Elektrikli Peugeot 208 Türkiye’de satışa sunuldu Otomotiv
Elektrikli Peugeot 208 Türkiye’de satışa sunuldu
Mertens yok Batshuayi var Spor
Mertens yok Batshuayi var
Fenerbahçe’nin Batman’i Batshuayi’ye Avrupa’dan kanca! Sezon sonu kapısını çalacak Spor
Fenerbahçe’nin Batman’i Batshuayi’ye Avrupa’dan kanca! Sezon sonu kapısını çalacak
Havada tehlikeli yakınlaşma. Çin ve Japon uçakları karşı karşıya geldi Gündem
Havada tehlikeli yakınlaşma. Çin ve Japon uçakları karşı karşıya geldi
Son dakika... Konya’da askeri eğitim uçağı düştü Gündem
Son dakika... Konya’da askeri eğitim uçağı düştü