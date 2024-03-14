Dev banka Türkiye’nin enflasyon ve büyüme tahminini değiştirdi

HSBC, 2024 yıl sonu için Türkiye'ye ilişkin enflasyon tahminini yüzde 47,9'dan yüzde 49,4 seviyesine yükseltirken, büyüme tahminini ise yüzde 2,5’ten yüzde 3,1 seviyesine çıkardı.

HSBC CEEMEA Ekonomisti Melis Metiner'in hazırladığı 14 Mart tarihli nota göre banka, 2024 sonu enflasyon tahminini yüzde 47,9'dan yüzde 49,4 seviyesine çıkarttı. 2025 enflasyon beklentisi ise yüzde 29 seviyesinde sabit bıraktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son enflasyon raporunda ise 2024 yıl sonu beklentisi yüzde 36 olarak belirlenmişti.

HSBC'nin büyüme ve faiz tahmini

HSBC büyümeyle ilgili tahminlerinde değişikliğe gitti. HSBC’nin bu kıararına göre 2024 yılı büyüme tahmini yüzde 2,5'ten yüzde 3,1 seviyesine yükseltildi. 2025 beklentisi ise yüzde 3,5'ten yüzde 3,6'ya çıkartıldı.

HSBC, 2024 yılına ilişkin politika faiziyle ilgili beklentisini yüzde 45'te sabit tutarken, artış olasılığına da vurgu yaptı. Banka, enflasyon tahminleri incelendiğinde faiz indirimlerinin ancak 2025 yılının ilk çeyreğinde yapılabilmesi için alan olduğunu dile getirdi.