Borsa günün ilk yarısında geriledi (31 Ekim 2024)

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 26,11 puan azalışla 8.980,44 puana indi. Toplam işlem hacmi 25,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,1 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,3 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,6 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,5 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimi sebebiyle devam eden siyasal belirsizlikler nedeniyle ve yarın açıklanacak istihdam raporu öncesinde negatif bir seyir izleniyor.

Analistler, öğleden sonra veri gündeminde yurt içinde aylık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamalarının öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 8.800 seviyelerinin destek, 9.100 ve 9.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.