Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 138,62 puan ve yüzde 1,25 azalışla 10.934,65 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 76,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 3,51, holding endeksi yüzde 2,03 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 2,79 ile madencilik, en çok düşen ise yüzde 3,8 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de iş gücü piyasasının soğuma sinyalleri vermesi ve teknoloji şirketlerine ilişkin "yüksek değerleme" endişelerinin sürmesi fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, BIST 100 endeksi günün ilk yarısında negatif bir seyir izledi.

Enflasyon raporu bilgilendirme toplantısında konuşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2026 sonu için ise tahminlerimiz enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor. 2025, 2026 ve 2027 yılları için enflasyon ara hedeflerimizi, sırasıyla yüzde 24, yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruyoruz." dedi.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini ve ABD'de federal hükümetin kapalı olması sebebiyle resmi kurumlardan veri akışının olmayacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek, 11.000 ve 11.100 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.