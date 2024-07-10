Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğilimi gösteren endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 59,32 puan azalarak 10.737,25 puana geriledi ve toplam işlem hacmi 44,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,69, holding endeksi ise yüzde 0,18 değer kaybetti. Sektör endeksleri içinde en çok kazancı yüzde 1,52 ile gıda içecek sektörü elde ederken, en çok kaybı yüzde 3,11 ile madencilik sektörü yaşadı.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi için "daha fazla iyi veri" beklediğini belirtmesinin ardından dün karışık bir seyir izlendiği ve Powell'ın açıklamalarının bugün de yatırımcıların odak noktasında kalmaya devam ettiği ifade edildi. Powell, bu yılın ilk çeyreğine ait verilerin güven vermediğini, ancak en son enflasyon verilerinin mütevazı bir ilerleme gösterdiğini ve daha fazla iyi verinin enflasyonun yüzde 2'ye doğru sürdürülebilir şekilde hareket ettiğine dair güveni güçlendireceğini söyledi.

Öğleden sonra ABD'de toptan eşya stokları verileri ve Powell'ın Temsilciler Meclisi'nde yapacağı açıklamaların takip edileceği belirtilirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.600 seviyelerinin destek, 10.900 ve 11.000 puanın ise direnç olarak izleneceği kaydedildi.