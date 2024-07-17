Borsa günün ilk yarısında geriledi

Kaynak: AA
Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,48 değer kaybederek 11.085,37 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,18, holding endeksi yüzde 0,29 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,50 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen yüzde 2,44 ile spor oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu sene iki kez faiz indirimine gideceği beklentisinin ABD borsalarında risk iştahını artırmasına karşın, bu ülkede gerçekleştirilecek seçimin sonuçlarının oluşturduğu belirsizliklerle Asya ve Avrupa’da yön arayışının öne çıktığını ifade etti.

Öğleden sonra ABD’de inşaat izinleri ile Fed’in Bej Kitap Raporu başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 seviyeleri destek, 11.250 ve 11.350 puan ise direnç konumunda bulunuyor .

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