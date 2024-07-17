New York borsasında kapanış verileri belli oldu

Kapanışta Dow Jones endeksi, 740 puanın üzerinde değer kazanarak yüzde 1,85 artışla 40.954,48 puana yükselerek yeni bir rekor kırdı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,64 artışla 5.667,20 puana çıkarken, Nasdaq endeksi de yüzde 0,21 kazançla 18.510,86 puana ulaştı.

ABD Merkez Bankası (Fed)'nın eylül ayında ilk faiz indirimine gitme olasılığına ilişkin artan beklentiler, pay piyasalarında pozitif bir seyir izletti.

ABD ekonomik verileri ve para politikası görünümü, yatırımcılar tarafından değerlendirilirken, haziran ayındaki perakende satışların beklenen düşüş yerine aylık bazda değişim göstermemesi dikkat çekti.

Analistler, perakende satış verilerinin tüketici harcamalarının hız kaybetse de sağlam kaldığını gösterdiğini belirtti.

ABD'de ithalat fiyat endeksi haziranda aylık bazda değişmezken, ihracat fiyat endeksi yüzde 0,5 düşüş kaydetti.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerine geç kalmak istemediklerini ifade etmesi sonrasında, bankanın eylül ayında faiz indirimine gitme ihtimali güçlü şekilde fiyatlandı.

Fed yetkililerinin açıklamaları devam ederken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Adriana Kugler, iş gücü piyasasındaki soğuma ve ılımlı enflasyon seyrine işaret ederek, faiz oranlarının ilerleyen dönemlerde düşürülmesinin uygun olabileceğini vurguladı.

Kurumsal açıdan, büyük bankaların bilançoları da takip ediliyor. Morgan Stanley'nin net karı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 41 artarken, Bank of America'nın net karı yüzde 6,7 azaldı.

Morgan Stanley ve Bank of America'nın hisse senetleri, finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde olmasıyla sırasıyla yüzde 0,8 ve yüzde 5,3 değer kazandı.