Borsa günün ilk yarısında geriledi

Dün 11.172,75 puandan kapanan endeks, güne 13,23 puan ve yüzde 0,12 artışla 11.185,98 puandan başladı. Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 82,68 puan ve yüzde 0,74 azalarak 11.090,07 puana düştü.

Günün ilk yarısında endeks, en düşük 11.054,55 ve en yüksek 11.187,44 puanı gördü. Sanayi endeksi yüzde 0,17 ve teknoloji endeksi yüzde 2,57 değer kazanırken, hizmet endeksi yüzde 0,60 ve mali endeks yüzde 1,37 değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerden 56’sı yükselirken, 43’ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Koç Holding, Tüpraş ve ASELSAN oldu.

Altının ons fiyatı 2.407 dolar seviyesinde. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası’nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,53, bileşik getirisi ise yüzde 42,24 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0870, sterlin/dolar paritesi 1,2910 ve dolar/yen paritesi 155,90 seviyesinde. İstanbul serbest piyasada dolar 32,9370 liradan, avro ise 35,7930 liradan işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 artışla 2.407 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,3 yükselişle 81,7 dolardan işlem görüyor.