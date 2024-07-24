Borsa günün ilk yarısında geriledi

Dün 11.089,53 puandan kapanan endeks, güne 3,10 puan ve yüzde 0,03 artışla 11.092,63 puandan başladı. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 42,54 puan ve yüzde 0,38 azalarak 11.046,99 puana düştü. Günün ilk yarısında endeks, en düşük 11.016,35 ve en yüksek 11.093,07 puanı gördü.

Hizmet endeksi yüzde 0,15 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,19, teknoloji endeksi yüzde 0,32 ve mali endeks yüzde 0,60 değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerden 49'u yükselirken, 49'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Agrotech Teknoloji ve Tüpraş oldu.

ALTININ ONS FİYATI 2.414 DOLAR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin basit getirisi yüzde 38,56, bileşik getirisi yüzde 42,27 seviyesinde gerçekleşti. Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,2910 ve dolar/yen paritesi 154,80 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,8720 liradan, avro 35,6360 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,2 artışla 2.414 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,2 yükselişle 80,8 dolardan işlem görüyor.