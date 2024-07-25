Borsa günün ilk yarısında geriledi

Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 21,17 puan azalışla 10.970,41 puana ulaştı. Toplam işlem hacmi ise 41,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,82, holding endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,32 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 1,36 ile turizm oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının ABD’de teknoloji hisseleri öncülüğünde başlayan satış baskısının derinleşmesiyle negatif bir seyir izlediğini ifade ediyor. Bugün ABD’de açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların odağına yerleşti. Yoğunlaşan bilanço sezonunda önemli teknoloji şirketlerinin finansal sonuçlarının beklentileri karşılayamaması yatırımcı kararlarını etkilemeye devam ediyor. Ayrıca, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında gelecek hafta politika faizini son kez sabit bırakmasına kesin gözle bakılıyor.

Banka’nın yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapacağı yönündeki fiyatlamalar günden güne güçleniyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonunda politika faizinin yüzde 55 ihtimalle yüzde 4,50-4,75 aralığında, yüzde 36 ihtimalle 4,75-5,00 aralığında olacağı öngörülüyor.

Öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD’de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 10.750 puan destek, 11.000 puan direnç konumunda bulunuyor.