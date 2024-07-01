Borsa günün ilk yarısında geriledi. En çok değer kaybeden hisseler

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş trendinde ilerleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla 248,45 puan azalarak 10.399,46 puana gerilemiş durumda. Toplam işlem hacmi ise 49,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,09, holding endeksi ise yüzde 2,42 oranında değer kaybına uğradı. Sektör endeksleri içinde en fazla kazancı yüzde 1,17 ile spor sektörü elde ederken, en büyük kaybı ise yüzde 5,17 ile sigorta sektörü yaşadı.

Analistler, küresel piyasalarda, Fransa'daki seçim sonuçlarına dair beklentilerin risk iştahını olumlu yönde etkilediğini belirtiyor. Ayrıca, bu hafta yoğun ekonomik veri akışının ve önemli merkez bankası başkanlarının açıklamalarının yatırımcıların dikkatini çektiği ifade ediliyor.

Öğleden sonra ABD'de imalat sanayi için Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve Almanya'da enflasyon verilerinin izleneceği belirtiliyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 10.600 ve 10.500 puanlar direnç noktaları olarak, 10.300 ve 10.200 puanlar ise destek seviyeleri olarak görülüyor.