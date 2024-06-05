Borsa günün ilk yarısında geriledi. En çok hangi hisseler değer kaybetti

Sektör endeksleri içinde en fazla kazancı yüzde 1,40 ile bilişim sektörü elde ederken, en büyük kaybı ise yüzde 4,80 ile finansal kiralama faktoring sektörü yaşadı.

Günün ilk yarısında düşüş eğilimi gösteren BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 55,22 puanlık bir azalış ile 10.309,35 puana indi. Toplam işlem hacmi ise 43 milyar lira olarak kaydedildi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,02 oranında değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,45 oranında değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,40 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 4,80 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD iş gücü piyasasının soğumasına işaret eden sinyallere karşın karışık bir seyir izlendiğini belirtiyor ve bugünün yoğun veri gündemiyle yatırımcıların dikkatinin ADP özel sektör istihdamı verilerine çevrildiğini ifade ediyorlar.

Günün kalanında, yurt dışında ABD'deki hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yönetici Endeksi (PMI) verileri ile ADP özel sektör istihdam verilerinin izleneceği belirtiliyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 10.300 ve 10.200 puanın destek, 10.500 ve 10.600 puanın ise direnç seviyeleri olarak görülüyor.