Borsa günün ilk yarısında geriledi. En çok hangi hisseler düştü

Kaynak: AA
Borsa günün ilk yarısında geriledi. En çok hangi hisseler düştü
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,52 oranında değer kaybı yaşayarak 9.762,99 puana düştü.

Sabah saatlerinde dalgalanan BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 51,20 puan düşerek 9.762,99 puana geriledi ve toplam işlem hacmi 61,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,46 artarken, holding endeksi yüzde 0,89 değer kaybetti. Sektör endeksleri içinde en çok kazancı yüzde 1,90 ile bilişim sektörü elde ederken, en büyük kaybı ise yüzde 1,96 ile ulaştırma sektörü yaşadı.

Analistler, İran’ın hafta sonu İsrail’e yönelik saldırılarının küresel piyasalarda etkisini sürdürdüğünü belirtti. İsrail’in Gazze’ye saldırıları sonucu artan Orta Doğu gerilimi, İran’ın İsrail’e çok sayıda kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle yapmış olduğu saldırılarla zirveye ulaştı.

İran’ın misilleme saldırılarının bitmesi ve ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail’e karşı saldırıda bulunmama konusunda destek vermeyeceğini açıklamasıyla bölgedeki gerilim azaldı. Analistler, hafta boyunca bölge gelişmelerinin dikkatle izleneceğini ifade etti.

Ayrıca, analistler öğleden sonra ABD’de perakende satışlar ve New York Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 seviyeleri direnç, 9.700 ve 9.600 puanlar ise destek olarak görülmekte.

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