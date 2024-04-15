Hazineden 3 ihale ve 1 kira satışı

Kaynak: AA
Hazineden 3 ihale ve 1 kira satışı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 3 tahvil ihalesi ve 1 kira sertifikası satışı yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimi kapsamında, yarınki ilk ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışını imzalayacak.

Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede, 4 yıl (1372 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracatı da yapılacak.

Üçüncü ihalede, 5 yıl (1666 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihracı gerçekleştirecek.

Dördüncü olan ihalede ise 5 sene (1764 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleşmiş olacak.

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