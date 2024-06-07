Borsa günün ilk yarısında geriledi. En çok hangi hisseler düşüş yaşadı

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 54,65 puan ve yüzde 0,53 değer kaybı ile 10.225,04 puana gerilemiş durumda. Dünkü kapanışını 10.279,69 puandan yapan BIST 100 endeksi, bugüne 42,76 puanlık bir artışla 10.322,45 puandan başlangıç yaptı.

Günün ilk yarısında endeks, en düşük olarak 10.195,69 puanı ve en yüksek olarak 10.335,75 puanı görmüştür.

Sektörel endekslerde ise günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,67, mali endeks yüzde 1,17, sınai endeks yüzde 0,66 ve hizmet endeksi yüzde 0,44 oranında gerileme kaydetti.

Günün ilk yarısında, önceki kapanışa göre BIST 100 endeksine dahil olan hisselerden 25'i değer kazanırken, 74'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri sırasıyla Türk Hava Yolları, Tüpraş, Mia Teknoloji, Türkiye İş Bankası (C) ve Ereğli Demir Çelik oldu.

Altın ve Döviz Fiyatları:

• Altının ons fiyatı, uluslararası piyasalarda yüzde 1,8'lik bir düşüşle 2.337 dolar seviyesinde.

• Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda, 18 Şubat 2026 vadeli gösterge tahvilin bugün valörlü işlemleri saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,37, bileşik getirisi ise yüzde 42,05 düzeyinde.

• Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0890, sterlin/dolar paritesi 1,2790 ve dolar/yen paritesi 155,50 olarak işlem görüyor.

• İstanbul serbest piyasada dolar 32,2800 liradan, avro 35,1980 liradan satışa sunuluyor.

• Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,1'lik bir artışla 79,9 dolar düzeyinde seyrediyor.