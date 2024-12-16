Borsa günün ilk yarısında geriledi. En çok hisse senetleri işlem gördü (16 Aralık 2024)

Cuma günü 10.125,46 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, haftaya 21,15 puan ve yüzde 0,21 artışla 10.146,61 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,41 puan azalarak 10.106,05 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.095,53, en yüksek 10.157,77 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,31 ve hizmetler endeksi yüzde 0,02 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,09 ve teknoloji endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 61'i değer kazanırken, 39'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Akbank, Ereğli Demir Çelik ile Şişe ve Cam Fabrikaları oldu.

ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 658 DOLAR

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0510, sterlin/dolar paritesi 1,2650 ve dolar/yen paritesi 153,80 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,9630 liradan, avro 36,7690 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 artışla 2 bin 658 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,6 düşüşle 73,6 dolardan işlem görüyor.