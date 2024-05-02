Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Günün ilk yarısında 10.204,79 seviyesiyle tüm zamanların en yüksek seviyesine gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa oranla 126,45 puan ve yüzde 1,26 değer kazancıyla 10.172,20 oldu. Toplam işlem hacmi 63,6 milyar lira seviyesinde oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,28 değer kaybı yaşarken, holding endeksi yüzde 1,25 değerlendi.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,29 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, en çok kaybettiren yüzde 3,12 ile spor endeksi oldu.

Saat 13.45'te ise 10.163 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizi sabit bırakması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin sonrasında karışık seyir olduğunu belirtti.

Fed, dün politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit bırakırken, banka tarafından yapılan açıklamada, son aylarda yüzde 2'lik enflasyon hedefine yönelik ilerlemenin sağlanamadığı ifade etti.