Bu hafta piyasaların en çok kazandıranı belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bu hafta faiz kararını açıkladı. TCMB faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 50’de sabit tuttu.
TCMB’nin bu kararı sonrasında piyasalarda karışık seyir hakim oldu. Döviz kurlarında gerileme görülürken, borsa tarafında yukarı yönlü hareketlilik görüldü.
Karışık seyir etkisiyle haftanın en çok kazandıranı borsa oldu. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,29 değerle 9.915,62 seviyesinde geride bıraktı.
Endeks, hafta içinde en düşük 9.645,02 seviyesine gerilerken, en yüksek 9.956,11 seviyesine ulaşarak rekor tazeledi. Borsada kritik 9.310 seviyesinin aşağı yönlü kırılması, endekste satıcılı seyri meydana getirebilir.
Ancak borsanın 9.665 seviyesinin üzerindeki seyri ise yukarı yönlü seyri hızlandırabilir.
ALTIN VE DOLAR DÜŞTÜ
Altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,64 düşüşle 2.436 TL’ye, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 5,14 kayıpla 16 bin 634 TL’ye kadar gerileme gösterdi.
Doların satış fiyatı yüzde 0,43 düşüşle 32,4470 TL, euronun satış fiyatı da yüzde 0,35 azalışla 34,7330 TL oldu.
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