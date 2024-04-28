Bu hafta piyasaların en çok kazandıranı belli oldu

Bu hafta yurtiçinde karışık bir seyir hakimdi.

1 /8 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bu hafta faiz kararını açıkladı. TCMB faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 50’de sabit tuttu. 2 /8 TCMB’nin bu kararı sonrasında piyasalarda karışık seyir hakim oldu. Döviz kurlarında gerileme görülürken, borsa tarafında yukarı yönlü hareketlilik görüldü. 3 /8 Karışık seyir etkisiyle haftanın en çok kazandıranı borsa oldu. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,29 değerle 9.915,62 seviyesinde geride bıraktı. 4 /8 Endeks, hafta içinde en düşük 9.645,02 seviyesine gerilerken, en yüksek 9.956,11 seviyesine ulaşarak rekor tazeledi. Borsada kritik 9.310 seviyesinin aşağı yönlü kırılması, endekste satıcılı seyri meydana getirebilir. 5 /8 Ancak borsanın 9.665 seviyesinin üzerindeki seyri ise yukarı yönlü seyri hızlandırabilir. 6 /8 ALTIN VE DOLAR DÜŞTÜ Altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,64 düşüşle 2.436 TL’ye, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 5,14 kayıpla 16 bin 634 TL’ye kadar gerileme gösterdi. 7 /8 Doların satış fiyatı yüzde 0,43 düşüşle 32,4470 TL, euronun satış fiyatı da yüzde 0,35 azalışla 34,7330 TL oldu. 8 /8 YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR