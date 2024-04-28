Bu hafta piyasaların en çok kazandıranı belli oldu

Bu hafta piyasaların en çok kazandıranı belli oldu
Nilay Abdal
Bu hafta yurtiçinde karışık bir seyir hakimdi.
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Bu hafta piyasaların en çok kazandıranı belli oldu 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bu hafta faiz kararını açıkladı. TCMB faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 50’de sabit tuttu.

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Bu hafta piyasaların en çok kazandıranı belli oldu 2

TCMB’nin bu kararı sonrasında piyasalarda karışık seyir hakim oldu. Döviz kurlarında gerileme görülürken, borsa tarafında yukarı yönlü hareketlilik görüldü.

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Bu hafta piyasaların en çok kazandıranı belli oldu 3

Karışık seyir etkisiyle haftanın en çok kazandıranı borsa oldu. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,29 değerle 9.915,62 seviyesinde geride bıraktı.

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Bu hafta piyasaların en çok kazandıranı belli oldu 4

Endeks, hafta içinde en düşük 9.645,02 seviyesine gerilerken, en yüksek 9.956,11 seviyesine ulaşarak rekor tazeledi. Borsada kritik 9.310 seviyesinin aşağı yönlü kırılması, endekste satıcılı seyri meydana getirebilir.

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Bu hafta piyasaların en çok kazandıranı belli oldu 5

Ancak borsanın 9.665 seviyesinin üzerindeki seyri ise yukarı yönlü seyri hızlandırabilir.

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Bu hafta piyasaların en çok kazandıranı belli oldu 6

ALTIN VE DOLAR DÜŞTÜ

Altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,64 düşüşle 2.436 TL’ye, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 5,14 kayıpla 16 bin 634 TL’ye kadar gerileme gösterdi.

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Bu hafta piyasaların en çok kazandıranı belli oldu 7

Doların satış fiyatı yüzde 0,43 düşüşle 32,4470 TL, euronun satış fiyatı da yüzde 0,35 azalışla 34,7330 TL oldu.

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Bu hafta piyasaların en çok kazandıranı belli oldu 8

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