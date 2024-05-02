Borsa tarihi zirveyi gördü. 10 bin 200 puanı aştı

Düzenleme: Kaynak: AA
Borsa tarihi zirveyi gördü. 10 bin 200 puanı aştı
BIST 100 endeksi, Borsa İstanbul’da günü yüzde 1,62’lik bir artışla 10.208,65 puanla kapatarak, tarihinin en yüksek günlük kapanış rekorunu kırdı ve en yüksek seviyesini 10.208,79 puana çıkardı.

Endeks, bir önceki kapanışa kıyasla 162,91 puan yükselirken, toplam işlem hacmi 130 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık sektörü endeksi yüzde 1,30 düşüş gösterirken, holding sektörü endeksi yüzde 1,84’lük bir artış yaşadı.

Sektör endeksleri içinde, menkul kıymet yatırım ortaklıkları yüzde 3,90 ile en fazla kazancı elde ederken, spor sektörü yüzde 3,76 ile en çok değer kaybeden oldu.

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Analistlere göre, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını değiştirmemesi ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının ardından global hisse senedi piyasalarında karışık bir görünüm hakim oldu.

Yarın, Türkiye’deki enflasyon ve ihracat verilerinin yanı sıra, Standard & Poor’s’un (S&P) Türkiye değerlendirme raporunun piyasalar kapandıktan sonra yayınlanması bekleniyor. Analistler, ayrıca ABD’de tarım dışı istihdam, hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ISM hizmet sektörü PMI verilerinin de piyasaların odak noktasında olacağını ifade etti.

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Teknik analiz açısından, BIST 100 endeksinin 10.300 ile 10.400 puan aralığının direnç, 9.700 ile 9.600 puan aralığının ise destek seviyeleri olarak görüldüğü belirtildi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne göre, ekonomistler nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 3,22 artış göstereceğini öngörüyor. Ayrıca, nisan ayı enflasyon beklentileri ortalama olarak, bir önceki ay yüzde 68,50 olan yıllık enflasyonun yüzde 69,87’ye yükseleceğini tahmin ediyor.

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Ekonomistlerin 2024 yıl sonu için enflasyon beklentisi ise nisan ayında yüzde 43,65 olarak belirlendi.

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