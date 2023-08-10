Borsa günün ilk yarısında rekor. Tüm zamanların en yüksek seviyeyisi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 7.724 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

KAYNAK: AA
Borsa günün ilk yarısında rekor. Tüm zamanların en yüksek seviyeyisi

BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 109,91 puan ve yüzde 1,45 değer kazancıyla 7.710,5 puan oldu.

Toplam işlem hacmi 78,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,94 yükselirken, holding endeksi yüzde 1,68 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,98 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 2,35 ile spor oldu.

Küresel piyasalar dünya genelinde para politikalarına yönelik endişelerle karışık bir seyir izlerken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in büyük ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceği öngörülürken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin söz konusu fiyatlamalarda oynaklığı artırabileceği belirtiliyor.

Öte yandan, dün kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesinde yeni ekonomi politikalarının sürdürülmesi ve risklerin azalması halinde görünümün pozitife dönebileceği ve not artırımını gündeme getirebileceği belirtildi.

Türkiye'de Ortodoks politikalara dönüşün beklenilenden daha hızlı gerçekleştiği kaydedilen değerlendirmede, bu durumun tahmin edilebilirliği artırdığı bildirildi.

Analistler, söz konusu gelişmelerin Türk lirası varlıklar açısından olumlu olduğunu ifade ederek, son dönemde toparlanmaya başlayan yabancı ilgisini desteklemesinin beklendiğini dile getirdi.

Bugün yurt içinde veri akışının sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.750 ve 7.900 seviyelerinin direnç, 7.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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