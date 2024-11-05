Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti (5 Kasım 2024)

Düzenleme: Kaynak: AA
Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti (5 Kasım 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,04 değer kazanarak 8.667,23 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,35 puan artışla 8.667,23 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 32 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,34 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,14 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,86 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 2,12 ile gıda içecek oldu.

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Küresel piyasalarda, ABD'de bugün gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri öncesinde karışık bir seyir öne çıkarken, birbirine çok yakın gelen anket sonuçları ve siyasi belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Analistler, öğleden sonra veri gündeminde yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD başkanlık seçimleri, ABD'de dış ticaret dengesi ve ISM hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.900 seviyelerinin direnç, 8.600 ve 8.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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