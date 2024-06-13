Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında artış trendinde ilerleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışın üzerine 244,80 puan ekleyerek 10.410,32 puana yükseldi. İşlem hacmi toplamda 43 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sektörel endeksler arasında, bankacılık endeksi yüzde 1,03 ve holding endeksi yüzde 2,21 oranında değer kazanırken, en fazla yükselişi yüzde 7,20 ile ticaret sektörü endeksi kaydetti.

Piyasa analistleri, global pay piyasalarında, ABD'de enflasyonun yavaşlama işaretleri göstermesine rağmen, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentisini bu yıl için 3'ten 1'e düşürmesi sonucunda karışık bir seyir izlendiğini belirtti. Yurt içi piyasaların ise bu durumdan olumlu yönde ayrıştığına dikkat çekildi.

Analistler, öğleden sonra Türkiye'de haftalık para ve banka istatistiklerinin, ABD'de ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin izleneceğini ifade etti. Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 10.500 ve 10.600 puan seviyeleri direnç, 10.300 ve 10.200 puan seviyeleri ise destek olarak görülmekte.