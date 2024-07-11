Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında artış eğilimi gösteren BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 184,10 puanlık bir artışla 10.927,40 puana çıktı. Toplam işlem hacmi ise 43,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,82, holding endeksi ise yüzde 1,69 oranında değer kazandı.

Sektör endeksleri içinde en fazla kazancı yüzde 3,51 ile iletişim sektörü elde ederken, yalnızca sigorta sektörü yüzde 2,36 ile değer kaybetti.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın son açıklamaları sonrasında, yıl sonuna doğru faiz indirimine gidilebileceği beklentilerinin güçlenmesiyle küresel piyasalarda teknoloji sektörünün öncülüğünde olumlu bir seyir izlendiğini ve bugünün dikkatlerinin ABD'deki enflasyon verilerine çevrildiğini ifade etti.

ABD Kongresi'nde yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumun ikinci gününde, ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi üyelerine yanıt veren Powell, enflasyonun düşüş eğiliminde olduğuna dair "biraz güven duyduğunu" ancak enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye düşüp düşmediğinden "henüz emin olmadığını" belirtti.

Diğer yandan, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılacağı JP Morgan yatırımcı toplantısından gelecek haberlerin piyasa fiyatları üzerinde etkili olabileceği öngörülüyor.

Yurt içinde bugün açıklanan verilere göre, perakende satışlar aylık bazda yüzde 0,2 azalırken, yıllık bazda yüzde 5,8 artış gösterdi.

Analistler, yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'deki enflasyon verilerinin başı çektiği yoğun bir veri gündeminin izleneceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 seviyeleri direnç, 10.900 ve 10.800 seviyeleri ise destek olarak görülüyor.