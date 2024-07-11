New York borsası kritik gün öncesi yüksek kapandı

Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kazanarak yüzde 1,09 artışla 39.721,36 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 1,02 artışla 5.633,91 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,18 kazançla 18.647,45 puana ulaştı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'deki açıklamalarının ardından, bu yılın sonlarında faiz indirimine başlanabileceği yönündeki beklentiler güçlendi. Powell, enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu belirterek, daha fazla iyi veriyle enflasyonun yüzde 2 hedefine düştüğüne dair güvenlerinin artacağını ifade etti. Bu olumlu beklentiler, piyasalarda pozitif bir seyir izlenmesine katkıda bulundu.

Analistler, endekslerin bugünkü performansına büyük teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yükselişin de katkıda bulunduğunu belirtti.

Powell, yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunun ikinci gününde, enflasyonun düşüş eğiliminde olduğuna dair "biraz güveni olduğunu" ancak sürdürülebilir şekilde yüzde 2 hedefine ulaşıldığından emin olmak için daha fazla veri gerektiğini söyledi.

Yatırımcılar, Fed'in gelecekte atacağı para politikası adımlarına dair daha fazla ipucu için yarın açıklanacak tüketici enflasyonu verileri ile cuma günü yayımlanacak banka bilançolarını bekliyor.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 7 olarak belirlenirken, mortgage başvuruları yüzde 0,2 azaldı.

Öte yandan, büyük teknoloji şirketlerinin hisselerinde önemli yükselişler kaydedildi. Nvidia'nın hisseleri yaklaşık yüzde 2,5, Apple'ın hisseleri yüzde 2, Microsoft'un hisseleri yüzde 1,5, Alphabet ve Meta'nın hisseleri ise yüzde 1 değer kazandı.