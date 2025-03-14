Borsa günün ilk yarısında yükseldi (14 Mart 2025)

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 76,57 puan ve yüzde 0,71 artışla 10.804,74 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 51,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,22, holding endeksi yüzde 0,79 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,66 ile iletişim, tek kaybettiren ise yüzde 0,17 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ni (AB) hedef alan yeni tarife tehditleri sonrası karışık bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.850 ve 10.950 puanın direnç, 10.700 ve 10.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.