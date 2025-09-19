Borsa günün ilk yarısında yükseldi (19 Eylül 2025)

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 62,06 puan ve yüzde 0,56 artışla 11.110,17 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 50 milyar lira olurken, bankacılık endeksi yüzde 1,43, holding endeksi yüzde 0,38 değer kazandı.

Sektör endekslerde en fazla düşen yüzde 2,36 ile spor, en çok kazandıran bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indiriminin ardından yatırımcıların temkinli duruşu nedeniyle karışık bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi bankacılık endeksi öncülüğünde günün ilk yarısını pozitif bir seyirle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.350 puanın direnç, 11.050 ve 10.950 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

