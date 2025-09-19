Faiz indirimi sonrası borsada neler oluyor? (19 Eylül 2025)

Fed’in faiz indirimi sonrası küresel piyasalar karışık, yatırımcılar temkinli. Lagarde’ın açıklamaları ve yatırım pozisyonu takipte.

Dün satış baskısı altında seyreden Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,05 değer kaybıyla 11.048,11 puandan kapattı.

Açılışta BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre 29,40 puan ve yüzde 0,27 yükselerek 11.077,51 puana ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 0,42, holding endeksi yüzde 0,02 artış gösterdi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,91 ile orman kağıt basım, en çok düşen ise yüzde 1,25 ile turizm sektörü oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi sonrası yatırımcıların ihtiyatlı tutumu nedeniyle karışık bir seyir gözleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonunun, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde açıklamalarının izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.300 puanın direnç, 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek, konumunda olduğunu kaydetti.

