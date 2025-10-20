Günün ilk yarısında yukarı yönlü bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla bir önceki kapanışa göre 90,55 puan ve yüzde 0,89 değer kazanarak 10.299,31 puana ulaştı.Toplam işlem hacmi 63,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,08, holding endeksi yüzde 0,31 yükseldi.

Sektör endeksleri arasında en yüksek artış yüzde 4,22 ile sigorta sektöründe görülürken, en fazla düşüş yüzde 1,67 ile turizm sektöründe kaydedildi.Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimlerin hafifleyebileceği beklentileriyle olumlu bir hava hakimken, BIST 100 endeksi de küresel piyasalarla uyumlu bir şekilde günün ilk yarısını alıcılı tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), eylül ayında aylık bazda yüzde 2,01, yıllık bazda yüzde 27,71 artış gösterdi.Analistler, günün devamında veri gündeminin sakin olacağını ifade ederek, teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 10.200 ve 10.100 seviyelerinin destek olduğunu belirtti.