Borsa günün ilk yarısında yükseldi (20 Ocak 2025)

Kaynak: AA
Borsa günün ilk yarısında yükseldi (20 Ocak 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,49 değer kazanarak 10.026,55 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 48,61 puan ve yüzde 0,49 artışla 10.026,55 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 39,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,08, holding endeksi yüzde 0,20 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,61 ile madencilik, tek kaybettiren ise yüzde 0,40 ile iletişim oldu.

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Küresel piyasalarda, ABD'de yeni yönetimin uygulayacağı politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, bugün 47. ABD Başkanı olarak görevine başlayacak olan Donald Trump'ın yemin töreni öncesinde pozitif bir seyir izleniyor.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.150 puanın direnç, 9.900 ve 9.800 seviyesinin destek, konumunda olduğunu kaydetti.

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