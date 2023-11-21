Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,41 değer kazanarak 7.978,79 puana çıktı.

KAYNAK: AA
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 32,42 puan artışla 7.978,79 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 44,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,09, holding endeksi yüzde 0,05 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,97 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,00 ile sigorta oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de enflasyon endişelerinin güç kaybetmeye devam etmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomide yumuşak inişi sağlayabileceğine yönelik beklentilerin varlık fiyatlarını etkilediğini ifade etti.

Bugün, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi, ikinci el konut satışları ve Fed tutanaklarının takip edileceğini aktaran analistler, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirtti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 ve 8.180 seviyelerinin direnç, 7.910 ve 7.770 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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