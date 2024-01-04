Borsa günün ilk yarısında yükseldi

BIST 100 endeksi, saat 13.00’e kadar önceki kapanış seviyesinden 75,56 puan yukarı çıkarak yükseliş trendini sürdürdü. Toplam işlem hacmi 36,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,98, holding endeksi yüzde 1,04 arttı.

Sektör endeksleri içinde en fazla yükseliş yüzde 4,01 ile iletişim sektöründe görülürken, en fazla düşüş yüzde 1,07 ile taş toprak sektöründe yaşandı. Küresel hisse senedi piyasaları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizlerin piyasa beklentilerine göre daha uzun süre yüksek seviyede kalabileceğine işaret eden toplantı tutanakları sonrasında kararsız bir seyir izledi. Yurt içi piyasalar ise küresel piyasalardan olumlu yönde ayrıştı.

Analistler, günün ikinci yarısında yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD’de ADP özel sektör istihdamı, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.500 ve 7.600 puan seviyelerinin direnç, 7.400 ve 7.300 puan seviyelerinin destek olduğunu bildirdi.