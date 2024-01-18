Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Kaynak: AA
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
BIST 100 endeksi, Borsa İstanbul’da günün ilk yarısında yüzde 0,63’lük bir artışla 8.074,58 puana ulaştı.

Günün ilk yarısında artış trendinde olan BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla 50,21 puanlık bir artışla 8.074,58 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 39,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,66, holding endeksi ise yüzde 0,13 değer kazandı.

Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Mart ayında faiz indirimlerine başlama beklentilerinin zayıflamasıyla küresel hisse senedi piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini belirtirken, yerel piyasaların pozitif bir ayrışma gösterdiğini ifade ettiler.

Öğleden sonra, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın konuşması ve ABD’de haftalık işsizlik başvuruları, konut başlangıçları ve inşaat izinleri takip edilecek.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 8.150 ve 8.200 seviyelerinin direnç, 8.000 ve 7.900 puanın ise destek konumunda olduğunu belirttiler.

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