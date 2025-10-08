İlk yarıda toplam işlem hacmi 66,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Sektörel bazda Bankacılık endeksi yüzde 0,80, Holding endeksi ise yüzde 0,31 değer kazandı. En fazla yükselen sektör endeksi yüzde 6,87 ile finansal kiralama ve faktoring olurken, en çok düşen ise yüzde 2,63 ile metal ana sanayi oldu.

KÜRESEL PIYASA ETKISI VE BEKLENTILER

Küresel piyasalarda, ABD'de federal hükümetin kapalı kalmasına rağmen pozitif bir seyir izlenmesi, BIST 100 endeksinin de günün ilk yarısını alıcılı tamamlamasında etkili oldu.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de açıklanacak haftalık mortgage başvuruları ve ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının piyasalar tarafından yakından takip edileceğini belirtti.

ABD'de federal hükümetin kapalı olması nedeniyle bugün kamu kurumlarına ait veri akışının olmayacağına dikkat çeken analistler, teknik seviyelere de değindi. Buna göre, BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.600 seviyeleri destek olarak öne çıkarken, 11.000 ve 11.100 puan seviyelerinin ise direnç konumunda bulunduğu kaydedildi.