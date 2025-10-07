Dolar ve euroda son durum? Piyasalarda gün ortası! (7 Ekim 2025)

İstanbul serbest piyasada dolar 41,7030 liradan, avro ise 48,6940 liradan satılıyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise günün ilk yarısını yükselişle tamamladı.



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,35 değer kazanarak 10.772,32 puana ulaştı. Dün 10.734,87 puandan kapanan endeks, güne yüzde 0,06 artışla 10.741,77 puandan başlamıştı. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 37,45 puanlık bir artış kaydetti.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.717,31 puanı, en yüksek ise 10.797,44 puanı gördü.

SEKTÖREL HAREKETLER VE EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Endekse dahil hisselerin 62'si yükselirken, 32'si düştü, 6'sı ise yatay seyretti. Sektör endekslerinde; Hizmetler endeksi yüzde 0,94, Mali endeks yüzde 0,48, Sanayi endeksi yüzde 0,27 değer kazandı. Teknoloji endeksi ise yüzde 0,24 değer kaybetti.

Günün ilk yarısında en çok işlem gören hisse senetleri sırasıyla Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Destek Finans Faktoring AŞ, ASELSAN ve Koç Holding oldu.

TAHVİL PİYASASI, ALTIN VE PETROL

Tahvil piyasasında gösterge kağıdı olan 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin basit getirisi yüzde 36,66, bileşik getirisi ise yüzde 40,02 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda:

Altının ons fiyatı yüzde 0,1 düşüşle 3 bin 957 dolardan işlem görüyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,3 azalışla 65,2 dolardan alıcı buluyor.

Uluslararası döviz piyasalarında (saat 13.00 itibarıyla) avro/dolar paritesi 1,1670, sterlin/dolar paritesi 1,3440 ve dolar/yen paritesi 150,8 düzeyinde bulunuyor.

